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К 2030 году МРОТ может вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом

09:01
  • понедельник
  • 10 июля 2023

С января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля

Министерство труда и социальной защиты России выдвинуло на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. В настоящее время показатель зафиксирован на уровне 16 242 рубля в месяц.
Минтруд опубликовал проект об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%

При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин рассказал, что на это потребуется сумма порядка 2,4 трлн рублей, однако данная мера не только сократит уровень бедности, но и стимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП, пишут "Известия".

В мае министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что "в горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека". Ожидается, что к этой дате соотношение данных величин будет составлять 1 к 1,3.

Глава кабмина Михаил Мишустин, в марте выступая с отчетом в Госдуме, подчеркивал, что санкционное давление не помешало правительству сохранить в приоритете повышение качества жизни и благополучия граждан.

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