Собянин: Программа реновации идет полным ходом во всех округах столицы

Частично или полностью расселены 795 домов

Программа реновации идет полным ходом во всех округах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, новоселами уже стали или находятся в стадии оформления документов 127,5 тысячи горожан. Частично или полностью уже расселены 795 домов.

С начала этого года еще 20,5 тысячи человек начали переезжать в новые квартиры. Из них в июне приступили к переселению около 12 тысяч жителей 99 домов. В первом полугодии 2023 года договоры с городом заключили около 16,5 тыс. москвичей. Больше всего правообладателей нового жилья появилось в Юго-Восточном, Восточном, Новомосковском, Южном и Северо-Восточном округах.

На месте снесенных домов будет построена 81 новостройка. В них переедут свыше 45 тысяч человек.

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