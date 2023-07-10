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Киев 9 июля пытался ударить ракетами по трем российским регионам

08:48
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Безуспешно

Украинская армия 9 июля попыталась ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. Попытки оказались безуспешными.

Как рассказали в российском Минобороны, Киев использовал переоборудованные ракеты С-200. Две были уничтожены средствами ПВО, еще две - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Жертв и разрушений нет, отметили в оборонном ведомстве.

"Начальник Генерального штаба поставил задачу организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение", - говорится в сообщении Минобороны.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные успешно отразили атаки ВСУ на трёх направлениях. Речь идет о донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.

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