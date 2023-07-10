"Вы еще натерпитесь с ней": 10 актрис, которые прославились тяжелым характером

С ними было нелегко и в жизни, и на съемочной площадке

За глаза их называли стервами, работать с ними, несмотря на красоту и талант, было непросто. Людмила Гурченко, Любовь Орлова, Александра Яковлева, Лариса Гузеева, Татьяна Васильева прославились тяжёлым характером. Почему они стали такими?

Александра Яковлева

1 апреля 2022 года пришла печальная новость: скончалась актриса Александра Яковлева.В кино она - само очарование. Но в жизни она была совсем непохожа на своих героинь. Характер у актрисы был сложным, зато именно это помогло ей получить роль в фильме "Чародеи". На главную роль режиссёр Константин Бромберг искал такую девушку, которая могла бы быть одновременно и нежной Алёнушкой, и настоящей ведьмой. Таким гремучим сочетанием обладала только Яковлева.

"Ну Бромберг же даёт интервью: "И вошла ведьма. Я пробовал тысячу актрис, вдруг входит Яковлева, я сразу подумал: "Вот вошла ведьма на главную роль", - рассказывала Яковлева в одном из интервью.

Впрочем потом Бромберг, наверное, не раз об этом пожалел: Яковлева то устраивала на площадке скандалы, то гримировалась по три часа кряду, и все её ждали. Особенно злился на актрису Валентин Гафт. Режиссёру даже приходилось снимать их отдельно друг от друга.

"И в какой-то момент, я помню, его не было в кадре, в кадр посадили гримёра, а потом снимали "восьмёркой" - отдельно её и отдельно его. Это такой момент был", - вспоминает актриса Ирина Бельгер.

Не ужилась Яковлева и с мужьями. От первого, актёра Валерия Кухарешина, она сама ушла. А второй, каскадёр Калью Аасмяэ, сбежал, не выдержав её характера. Хотя сама актриса при жизни говорила, что дело было вовсе не в ней, а в мужчинах.

"Я никогда не была замужем. Понятие брака и быть замужем... Это моя мечта - быть замужем. Но только за мужем, а не перед ним", - говорила она.

У актрисы было немало друзей, но даже с ними она вела себя специфически, особенно под алкогольными парами. Был такой грешок у Яковлевой, любила она это дело.

"Иногда вдруг раздаётся звонок. Она начинает кричать, я не понимаю, в чём дело: "Саша, что случилось?" - "Больше никогда, никогда мне не звони! Никогда!" И бросала трубку. Я сижу посреди ночи растерянный, расстроенный. Не сплю, просыпаю. Встаю рано, и тут же звонок: "Лебедев, ты почему не звонишь? Ты должен был позвонить, ты должен был со мной помириться. Вот такая она была", - рассказывает режиссер Николай Лебедев.

Несмотря на сложный характер, Александру Яковлеву многие любили: дети, коллеги и, конечно, зрители. Поэтому все так опечалились, узнав, что у актрисы обнаружили рак молочной железы.

"Мне казалось, что это невозможно, что с кем угодно это может произойти, только не с ней. И думаю, что я был прав в этом своём ощущении, потому что врачи поначалу ей давали, с самого начала, когда узнали... Два месяца, полтора месяца, три месяца. Она сказала: "Ну уж нет". И она стала жить ещё более неистово, чем всегда", - говорит Николай Лебедев.

Именно её характер позволил актрисе прожить ещё несколько лет после того, как она узнала о страшном диагнозе. И всё это время актриса улыбалась, радовалась жизни и верила в лучшее.

"Я хочу всем, всем пожелать огромной силы воли, делайте что-нибудь, даже через силу", - говорила она.

Но смерть оказалась сильнее. Александры Яковлевой не стало в 64 года.

Татьяна Лаврова

Татьяна Лаврова прославилась, снявшись в фильме "Девять дней одного года". В кино актриса обычно играла нежных героинь. Но в жизни у красивой и талантливой актрисы был несносный характер. От неё доставалось всем: коллегам, соседям, продавщицам, таксистам. Однажды водитель запретил ей курить в машине, так она устроила ему разнос. Лаврова 10 минут отчитывала таксиста, напирая на то, что она известная актриса и он ей не указ.

"Таня была немножко не от мира сего. Она такая была эмоциональная. Тоже так в себе больше. Она жила сама с собой, как говорится", - говорит актриса Лариса Лужина.

Из-за тяжёлого характера актрисы не сложилась её личная жизнь. Она трижды была замужем, в том числе за Олегом Далем. И трижды прошла через разводы. Жить с ней было очень сложно.

"Характер взрывной - да. Более того, иногда её романы или браки очень быстро заканчивались. Как с Олегом Далем, например. Потому что и тот псих, и она", - вспоминает режиссер Андрей Житинкин.

У Татьяны Лавровой практически не было подруг. Ну а кто захочет дружить с женщиной, которая при всех в гостях может обсудить внешний вид подруги или язвительно пройтись по её личной жизни?

"Она абсолютно спокойно относилась к тому, что она может "дринкнуть" (выпить, - прим. Редакции). То есть для неё какой-нибудь коктейль или рюмочка коньячку - она совершенно спокойно к этому относилась, и вот тут она могла про любого коллегу сказать правду. Это не всем нравится", - говорит Житинкин.

Неудивительно, что под конец жизни Лаврова осталась совсем одна. Единственный родной человек - сын, давно жил своей семьёй. Последние годы актриса сильно выпивала.

"Но выглядела она очень болезненно. Ну плохо выглядела, да, ну что такое. Потухшие глаза. Когда у женщины потухшие глаза, это значит, никто не любит", - рассуждает актер Сергей Никоненко.

Татьяна Лаврова скончалась от тяжёлой болезни в 68 лет.

Татьяна Васильева

О Татьяне Васильевой тоже часто говорят, мол, "та ещё". Женщина с трудным характером. Актриса об этом прекрасно знает и ничуть не обижается.

"Да, про меня все говорят, что у меня ужасный характер, что "вы ещё натерпитесь с ней". Но я смиряюсь с тем, что про меня говорят, я никогда не спорю. Главное, что мне всё равно, что говорят. Я хочу сделать, если можно, то лучше. Вот вся моя проблема", - оправдывается актриса.

Татьяна Васильева действительно никогда не смолчит, если что не по ней. Так, она постоянно ругалась на площадке фильма "Самая обаятельная и привлекательная" с режиссёром картины Геральдом Бежановым. Считала, что он не может поставить задачу перед актёрами. А ведь там собрался цвет советского кино: Ирина Муравьёва, Александр Абдулов, Леонид Куравлёв.

"Но когда передо мной человек, которому можно помочь, вот тут и возникают какие-то предложения со стороны актёра, мне кажется, или хотя бы, чтобы можно было поговорить, прийти к какому-то мнению. Но когда тебя не слышат вообще... Просто не слышат. Не надо. Это не надо. Вот это уже, мне кажется, путь в никуда", - говорит Васильева.

В отместку режиссёр вставил в фильм вот эту фразу, которой изначально не было в сценарии: "Двухметровый крокодил с улыбкой Моны Лизы".

Но друзья актрисы говорят, она прекрасный человек, просто всегда говорит правду и хочет сделать всё идеально. Разве ж это стервозность?

"Я думаю, что стервозный характер всегда присущ тем людям, кто стремится, кто ставит для себя амбициозные и большие цели. Я думаю, что это просто профайл человека, некая данность, с которой человек рождается", - рассуждает музыкальный критик Павел Руденко.

Саму Татьяну Васильеву всё устраивает. Сегодня в свои 75 лет она активно работает, играет на сцене и в кино.

Людмила Гурченко

О характере Людмилы Гурченко ходили легенды. Говорили, она могла послать в определенное путешествие кого угодно - от гримёра до режиссёра.

"Она, например, если ей не очень нравится или скучно на репетиции, начинает зевать откровенно. Некоторые режиссёры невероятно обижаются", - рассказывает режиссер Андрей Житинкин.

Тяжело было с Гурченко и её мужьям. А их у неё было шестеро.

"То, что у неё характер сложный, совершенно точно. Если бы она была моей женой, может быть, я к вечеру бы её убил уже", - шутит актер Дмитрий Нагиев.

Гурченко не прощала обид, а уж тем более измен. Сразу разводилась. Не прощала и конкуренции. В семье только она должна была быть королевой, а муж должен был ей служить. Поэтому распался её брак с Иосифом Кобзоном. Ведь он и сам был звездой. Пятый гражданский муж Гурченко, пианист Константин Купервейс, казалось, был идеалом, исполнял все прихоти жены и молчал в тряпочку. Но Гурченко всё было мало. В итоге Константин не выдержал и ушёл.

"Семья у Люси всегда была на втором месте. На первом месте у неё была работа", - говорит Купервейс.

Но многие коллеги Гурченко говорят, именно благодаря своему жёсткому характеру она и стала той, кем стала.

"Я могу сказать так: чем сильнее индивидуальность, тем сложнее характер. Не было бы характера, не было бы Гурченко. В чём заключался характер? В требовательности", - говорит актер Всеволод Шиловский.

Поэтому в нашей памяти Людмила Гурченко осталась не просто талантливой актрисой, а настоящей легендой.

Настасья Самбурская

Немало актрис с несносным характером есть и среди современных артисток. Например, славится своим взрывным характером Настасья Самбурская. Даже на сайте телефонной базы артистов под её фамилией стоит отзыв "Хамка и грубиянка".

"Мы с ней хорошо знакомы. Она снималась у меня в клипе. Но чувствуется, что у неё есть характер. Она такая, знаешь... И потом, ну, встречались в каких-то там тусовках. Это девушка не сахар", - говорит певец и бизнесмен Андрей Ковалев.

Впрочем, некоторые актрису защищают. Говорят, всё это продуманный имидж. Ну как Бузова якобы играет в дурочку-снегурочку, так и Самбурская - в оторву-хулиганку.

"Настя Самбурская, по-моему, делает это осознанно. Это её такой имидж, такой образ - такой стервы. Она в этом очень убедительна. По-моему, это её вполне устраивает", - говорит актриса Дарья Повереннова.

Но между сильным характером и обычным хамством всё же есть большая разница. Согласитесь, одно дело, когда от гримёров или журналистов что-то требовала такая звезда и талант, как Людмила Гурченко, и другое дело, когда, говоря простым языком, гнёт пальцы Самбурская.

"Люди тем более хамоваты, чем они менее талантливы, на мой взгляд. Часто это бывают комплексы, часто это бывает желание почувствовать себя звездой на пустом месте", - рассуждает музыкальный критики Павел Руденко.

Впрочем, наш эксперт слишком строг. Талант у Настасьи Самбурской всё же есть, а над манерами она, мы уверены, поработает.

Любовь Орлова

Любовь Орлову недоброжелатели называли "великой гадиной". Актриса могла легко унизить человека у всех на глазах. Например, ходит известная легенда, как актриса изощрённо поиздевалась над бывшей пассией мужа, которую тот пригласил на свой день рождения.

"Она узнала, какое платье у конкурентки, и велела обить всю мебель такой же тканью, и конкурентка была посрамлена", - рассказывает писатель Екатерина Мишаненкова.

Любовь Орлова не любила гостей. Не терпела актриса и поклонников. Это на экране она была простушка: то почтальонша, то ткачиха, а в жизни вела себя как западная звезда и панибратства не терпела.

"Знаю, что когда молодая актриса у Любови Орловой спросила: "Скажите, пожалуйста, а как вы так хорошо выглядите?" - она посмотрела и сказала: "Душечка моя дорогая, это очень дорого стоит", - рассказывает актриса Лариса Лужина.

Любовь Орлова так же, как и Гурченко, а то и больше, была помешана на своей внешности и молодости. Все гримёры знали, если кто-то нелестно отзовётся о её лице или, не дай бог, намекнёт на возраст, будет тут же уволен.

Любовь Орлова прожила 72 года, оставшись в памяти одних великой актрисой, ну а других - "великой гадиной". Часто это совпадает.

Светлана Светличная

Светлана Светличная всегда выглядела как божий одуванчик. Ну разве может такая милая женщина строить пакости? А оказывается, может. Коллеги актрисы говорят, она всегда была эгоистичной, любила только наряжаться и блистать в обществе.

"Светлана, да, она любит себя. Да, это есть. Она считает, что она единственная, все вокруг перед ней должны преклоняться, восхищаться, все должны ей аплодировать, дарить ей цветы, целовать ручки", - говорит актриса Лужина.

Из-за этого Светличная не ладит со многими людьми, кто обожает её не так сильно, как она рассчитывает. Например, актриса поссорилась со стилистом Русланом Татьяниным. Десять лет назад он вернул актрисе былую славу, когда занялся её внешним видом. Руслан делал Светличной прекрасные причёски и макияж, выводил её в свет. Всё бесплатно, кстати. Актриса этим прекрасно пользовалась. А когда у стилиста появились другие музы, она стала предъявлять ему претензии.

"И он не мог уделять столько времени Светлане Афанасьевне, сколько ей хотелось бы или требовалось. Поэтому сотрудничество в определённый момент закончилось", - говорит журналист Павел Соседов.

Но больше всего от Светличной доставалось её мужу, актёру Владимиру Ивашову. Актриса и не скрывала, что изменяла ему, а тот терпел, так сильно любил.

"Мы привыкли, что мужики у нас ходоки, а женщины сидят дома у очага и готовят котлетки. Тут всё как-то с ног на голову получается", - рассуждает журналист Олег Перанов.

Многие за это осуждали актрису. Кто-то даже обвинял её в смерти мужа. Мол, надо было не отпускать его на стройку. В 90-е, когда актёры остались без работы, Ивашов устроился на стройку обычным разнорабочим, чтобы зарабатывать для семьи деньги. От непривычно тяжёлой работы у него обострилась язва желудка. Ивашов попал в больницу и умер в 55 лет. Удивительно, но его последними словами было признание в любви жене.

"И всем казалось, конечно, что Ивашов безнадёжно влюблён в свою супругу, будет служить ей до последнего дня своей жизни и никогда не отвернётся от неё", - говорит драматург Виктория Лазич.

Позже Светлана Светличная во всём раскаялась. Сейчас она ведёт тихий, почти затворнический образ жизни.

Наталья Гундарева

Наталья Гундарева тоже славилась своим сложным характером. Её откровенно побаивались. Помните сцену с костюмершей из фильма "Зимний вечер в Гаграх",где Гундарева сыграла знаменитую певицу? Многие считают, что в жизни Гундарева была такая же. Но те, кто знал актрису близко, уверяют, ничего подобного.

"У неё никогда не было, типа: "Это обслуга. Кто вы такие?" Никогда в жизни. Она уважительна была со всеми. Знаете, с кем она дружила в Театре Маяковского? С простой реквизиторшей, с Клавой Морозовой. Не с какой-то там народной артисткой, директором театра", - рассказывает актриса Любовь Руденко.

Другое дело, что Гундарева была очень требовательна к окружающим во всём, что касалось её профессии. Не любила халтуры. Её коллеги говорят, сегодня актриса была бы просто в ужасе от всех современных театральных экспериментов. И явно не смолчала бы со своим характером.

"Наташа как раз отличалась тем, что она не боялась ничего. Она правду-матку резала наотмашь, если что-то не нравилось. И я даже представить себе не могу её в каком-нибудь из наших новых авангардных артхаусных спектаклей. И я уверена, что она бы просто встала и громко хлопнула дверью", - говорит Руденко.

Говорят, женщины с сильным мужским характером отпугивают представителей сильного пола. Мол, им подавай только слабых и нежных. Но вот и нет. Мужчины всегда обожали Наталью Гундареву. Ни её характер, ни её полнота, из-за которой она сильно переживала, никого не отпугивали, у актрисы было немало любовников и мужей.

"Она была очаровательная женщина, обаятельная. От неё исходил запах женщины. Она, в общем, невероятно была женственная", - рассказывает актер Валерий Баринов.

Увы, актриса рано ушла из жизни. Она скончалась от последствий инсульта в возрасте 56 лет.

Вера Алтайская

Вера Алтайская прославилась ролями всяких вредин и злодеек. В "Марье-искуснице" она сыграла тётушку Непогоду. В фильме "Королевство кривых зеркал" - Асырк. А в фильме "Морозко" именно она была злой мачехой, которая отправила бедную Настеньку в лес на съедение волкам.

Это тот редкий случай, когда персонажи очень похожи на саму актрису. У Алтайской был жуткий характер. Она постоянно была всем недовольна, постоянно со всеми ругалась. Вера даже не смогла ужиться с настоящим принцем. Её мужем был Алексей Концовский, который сыграл принца в фильме "Золушка".

Из-за своего характера Алтайская потеряла немало ролей. Режиссёр Константин Юдин приглашал её в свою картину "Сердца четырёх", но уже в первый день съёмок Алтайская так довела режиссёра, что тот не захотел иметь с ней больше ничего общего.

Но свой характер, как и свою тягу к алкоголю, Алтайская усмирить уже не могла. С годами сниматься актрисе было всё труднее. У неё обнаружился целый букет сопутствующих болезней. В 59 лет она умерла.

Лариса Гузеева

То, что Лариса Гузеева остра на язык, можно видеть и слышать в телепроекте одного из федеральных каналов, где актриса работает ведущей. Порой она так может умыть героинь программы, что остаётся только аплодировать.

"Я, по-моему, четыре раза был на программе "Давай поженимся". В качестве главного героя, сопровождал женихов, невест. Там самое главное то, что не идёт в кадр, а то, что она говорит за кадром. С использованием идиоматических русских выражений. Это просто гениально. Но это, к сожалению, нельзя сказать", - смеется певец и бизнесмен Андрей Ковалев.

Видео: "10 самых... Артистки с характером"

Но такой резкой и дерзкой Гузеева была не всегда. Когда она получила роль в фильме "Жестокий романс", ей было всего 25 лет. Это была её первая роль. Актриса терялась среди авторитетных актёров. К тому же те, не стесняясь, постоянно подкалывали начинающую актрису.

"Появляться на площадке для неё иногда было не то что мучением, а это было кошмаром, потому что любое её неловкое движение вызывало такой хитрый взгляд Михалкова или такой цинизм Мягкова и Проскурина - ну, собственно все... Ну Петренко вообще любил сказать всё открытым текстом", - говорит Андрей Житинкин.

Жестокий романс" сделал Гузееву звездой. Но о съёмках в картине Лариса вспоминать не любит. Возможно, как раз из-за негативного отношения к себе со стороны коллег. Так и говорит во всех интервью: "Ну снялась и снялась. И забыла".

"А я была молодая, я выходила замуж, рожала детей. Если кому-то кажется, что ты однажды снялся в этом фильме, потом ты им живёшь, наверное, кто-то этим живёт и сходит с ума. Я проживала свою собственную молодую жизнь", - говорит Гузеева.

Зато съёмки в этом фильме закалили характер актрисы. Она научилась не обижаться на критику и отвечать колкостью на колкость.

"Вот эта компенсация за то унижение и боль на первой картине, когда её так прессовали все старшие коллеги. И более того, она сама понимала, что у неё не всё получается. Вот это потом выразилось в том, что у неё теперь жёсткий характер, она никому не даёт спуска", - говорит Житинкин.

В отличие от многих героинь программы, актриса давно и счастливо замужем. Хотя некоторые смотрят на её мужа, ресторатора Игоря Бухарова, немного с жалостью.

"Вы знаете, Игорь помягче. Вот в этой паре, пусть он на меня не обижается, но мне кажется, она такая вот ведущая, а он ведомый. Он очень хороший, добрый человек", - говорит Андрей Ковалев.

И это самое главное. А кто кого ведёт в семье - это дело только самих супругов.

По материалам программы "10 самых..."

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"