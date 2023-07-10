В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

Задержанному предъявили обвинение

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом рассказали в понедельник, 10 июля, в пресс-службе министра Мариуша Каминьского, координирующего работу польских спецслужб.

По утверждению официальной Варшавы, задержанный — 15-й чeловек, которому предъявлeны обвинения в участии в организованной прeступной группе, связанной с вeдением шпионской деятельности.

Следователи полагают, что мужчина вел наблюдение за критически важной инфраструктурой Польши, в том числе за военными объектами, на побережье Балтийского моря, сообщает РАР.

В июне генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявлял, что "шпионы из России попадаются один за другим". Такой комментарий он дал после того, как польская генпрокуратура объявила об "очередном успехе" своих следователей: по обвинению в шпионаже был задержан российский хоккеист. Утверждают, что задержанный — гражданин России и профессиональный спортсмен хоккейного клуба первой лиги, он якобы выполнял задачи по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.

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