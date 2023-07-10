Улицы ушли под воду: что сейчас происходит в Краснодарском крае

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение

Непогода бушует на черноморском побережье. В Краснодарском крае из-за непрекращающихся ливней улицы буквально ушли под воду. Течением сносило деревья, машины, люди вынуждены были передвигаться вплавь. В посёлке Мирный подтоплены свыше полутора сотен домовладений. Спасатели откачивают воду, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

Дома оставаться опасно, выйти на улицу практически невозможно. Тем не менее, люди пытаются добраться до безопасных мест. По плечи в воде, идут буквально на ощупь.

Тропический ливень в Краснодарском крае – дело привычное. Но такого мощного дождя не было давно, говорят местные жители. Половина месячной нормы осадков за полчаса. В посёлке Мирный передвигаться сейчас можно только на лодке. Переправить людей в безопасное место на надувных плотах помогают сотрудники МЧС. Подтопленными в населённом пункте остаются 192 придомовые территории. Спасательная операция длилась всю ночь и продолжается до сих пор.

"Проводится откачка воды при помощи специальной техники. Ночью проводилась эвакуация жильцов. В ПВР размещены 66 человек, из них 18 детей. К ликвидации последствий непогоды привлечено 162 человека и 55 единиц техники. В течение дня продолжит свое действие штормовое предупреждение на территории г. Сочи", - сообщила Дарья Диюнова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Дождь то и дело идёт стеной. Двигаться на автомобиле не просто невозможно, порой опасно. Видимость нулевая, ливнёвки не справляются. Дороги скрыты под водой, образовавшиеся потоки подхватывают машины. В Адлере уровень реки Хорота поднялся до опасной отметки. Сработали датчики и включились системы оповещения.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Пляжи закрыты, заходить в воду запрещено, туристов просят пока воздержаться от посещения местных достопримечательностей и природных заповедников. Синоптики прогнозируют выход рек из берегов, ливни, град и даже образование смерчей. За руль лучше тоже пока не садиться. Движение на некоторых участках крупных магистралей по-прежнему закрыто.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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