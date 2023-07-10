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"Подготовку не проходил": украинский пленный раскрыл правду о ВСУ

11:43
  • понедельник
  • 10 июля 2023

В ходе контрнаступления украинские части несут огромные потери

В освобожденном Артемовске работает инженерная разведка. Вся территория города буквально усыпана минами и другими взрывоопасными предметами.  Предупреждающие команды саперов звучат практически ежеминутно. Чтобы не рисковать, обнаруженные мину уничтожаются накладными зарядами.
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На Краснолиманском направлении удар по позициям ВСУ наносят пары штурмовиков Су-25. На земле опорные пункты противника уничтожают наши танковые подразделения. Работу наводчиков корректируют операторы беспилотников.

Экипажи танков Т-80 ведут огонь с закрытых позиций и постоянно перемещаются. Ответить противник не успевает.

Сдавшиеся плен военнослужащие ВСУ рассказывают, как оказались на фронте, говорят о том, что в ходе контрнаступления украинские части несут огромные потери, которые командование компенсирует необученными резервистами.

"Пришел на работу, подъехали полиция и военкомат. Отвезли в военкомат на вручение повестки. После этого отправили меня в часть. Подготовку никакую не проходил. Привезли прямо в часть, а из части на передовую. Оснащения никакого", - рассказал украинский военнопленный.

В подразделения российской армии в зоне СВО фельдъегерско-почтовая служба доставила письма и посылки. Их с нетерпением ждут наши бойцы на передовой. Пишут не только родственники, но и незнаковые люди со всей страны. А посылки собирают также и волонтеры.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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