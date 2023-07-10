Global Times: США передадут Киеву подлежащие утилизации кассетные боеприпасы

Украина ждёт от Вашингтона новой помощи

Вашингтон фактически признал собственные военные преступления на Украине. Об этом сегодня заявили в российском посольстве, комментируя высказывания представителя Белого дома. Он подтвердил, что от американских кассетных снарядов будут погибать мирные жители. Киев ждёт от США новой помощи и поставок. Завтра в Вильнюсе стартует саммит НАТО.

Считанные часы до разрекламированного саммита НАТО в Вильнюсе. На два дня западные лидеры окажутся за колючей проволокой. На литовской границе дежурят сотни военных. Альянс собирается запереть двери на замок, хотя украинские власти продолжают в них упорно стучать. И, несмотря на то, что финальное решение по участию Владимира Зеленского до сих пор не принято, он уверен, что станет гвоздем программы.

"Мы проделали много работы с партнерами над гарантиями безопасности, чтобы партнеры сделали определенные выводы накануне саммита НАТО. И мы бы хотели, чтобы все решения были приняты на этом саммите. Очевидно, я буду там, и я буду делать все, чтобы ускорить это решение. Я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения", - заявил Зеленский.

Впрочем, украинский президент опять лукавит, развлекать у него получается лучше всего. Эксперты ждут очередное шоу, а генсек НАТО уже начинает готовить публику к горячим обсуждениям, анонсируя переговоры по вступлению Украины в состав блока, правда, придумают для этого совершенно иную формулировку.

"Я не говорю, что это легко, многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла", - отметил Йенс Столтенбег.

В срочном порядке буквально на коленке западные союзники прописывают гарантии безопасности для Украины, сообщает издание Politico. По сути, ничего нового, но звучит для киевских представителей воодушевляюще.

"Идея заключается в том, чтобы создать "зонтик" для всех стран, желающих предоставить Украине постоянную военную помощь. Тем более, что Киев вряд ли получит твёрдое обещание о членстве в НАТО, которого так хочет", - пишут западные СМИ.

Насколько этот зонтик для мирных украинцев окажется спасительным от американских кассетных снарядов – вопрос. Канада, Испания и Британия не поддержали передачу этих боеприпасов, в отличие от Германии.

Мнение союзников не очень волнует Белый дом. Газета "Глобал Таймс" в своей статье намекает на двойные стандарты Вашингтона и их склонность действовать в одиночку, когда это служит их собственным интересам. Как пишет издание, США накопили большое количество кассетных боеприпасов, срок годности которых вот-вот должен истечь.

"Вместо того, чтобы утилизировать эти боеприпасы, принято решение передать их украинской армии для использования на поле боя против российских войск, независимо от потерь и страданий, которые они могут причинить украинскому гражданскому населению", - пишет издание.

"Мы знаем об опасности для гражданского населения. Мы с Украиной собираемся сосредоточиться на усилиях по разминированию, когда условия это позволят. Но, послушайте, эти боеприпасы действительно обеспечивают полезную боевую возможность", - сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

В российском посольстве в Вашингтоне призывают обратить внимание на слова чиновника, который буквально признался в совершении военного преступления. Впрочем, американского президента это, видимо, даже забавляет. Перед саммитом НАТО он решил посетить Великобританию. Спускаясь с трапа самолета, Джо Байден даже приплясывал. Это тот редкий случай, когда устоять получилось. Но табличку с надписью – "смотри под ноги" - на ступеньки на всякий случай повесили.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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