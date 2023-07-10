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Стали известны предварительные итоги президентских выборов в Узбекистане

11:52
  • понедельник
  • 10 июля 2023

С большим отрывом побеждает Шавкат Мирзиёев

В Узбекистане подводят итоги досрочных президентских выборов. После предварительного подсчёта голосов с большим отрывом побеждает действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Его поддержали более 87 процентов граждан.

Как отметили представители Верховного суда и Центризбиркома, выборы прошли прозрачно и открыто. За процессом следили около 800 международных наблюдателей, в том числе из России. Серьёзных нарушений не зафиксировано. Явка высокая - более 80 процентов.

Вместе с Шавкатом Мирзиёевым за высший пост боролись ещё три кандидата: лидеры Народно-демократической и Экологической партий Улугбек Иноятов и Абдушукур Хамзаев, а также первый зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова, её выдвинула Социал-демократическая партия. Каждый кандидат набрал около 4 процентов голосов.

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