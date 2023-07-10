Крупный пожар на складе в Петербурге локализован

О пострадавших данных нет

Крупный пожар тушат в Санкт-Петербурге. Этим утром на севере города загорелось здание, в котором располагаются производственные предприятия и складские помещения, сообщает "ТВ Центр".

Пламя быстро распространилось на площади в три с половиной тысячи квадратных метров. С огнем борются более 100 спасателей, задействовано три десятка единиц спецтехники.

К этому часу пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты проводят замеры для определения концентрации вредных веществ в воздухе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"