Продолжается приемная кампания в вузы Приморья

Выделено много бюджетных мест

Горячая пора для сотен тысяч российских выпускников - в самом разгаре приемная кампания в вузы страны. Многим вчерашним школьникам предстоит сделать один из главных выборов в своей жизни - определиться с будущей специальностью и подать документы.

В такой учебной операционной Тихоокеанского государственного медицинского университета обучаются будущие хирурги. На интерактивном стенде осваивают анатомию, на 3D симуляторе проводят обследование коленного сустава. Врачи в крае очень нужны, поэтому для их качественного образования здесь создают все условия.

В этом году в медуниверситет на бюджет примут 700 абитуриентов. Более половины будут поступать по целевому набору - это те, кто еще в школе заключил с местным минздравом договор на бесплатное обучение.

"Обучаются за счет федерального бюджета. Но по окончании вуза выпускник должен вернуться к своему заказчику и отработать не менее трех лет", - отметил Игорь Королев, заместитель председателя приемной комиссии Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Большинство будущих абитуриентов - это жители дальневосточных регионов, но Приморье притягивает к себе и иностранных студентов. Джамбул из Индии. Изучает лечебное дело и планирует остаться работать в России. Говорит, здесь учиться почти в два раза дешевле, чем у него на родине.

В Дальневосточном федеральном университете в этом году тоже большой конкурс. Ежедневно сотни вчерашних школьников приезжают сюда из разных уголков страны, чтобы определиться с будущей профессией.

Всего в Дальневосточном федеральном университете 249 образовательных программ. Для обучения за счет государства выделено 4,5 тысячи мест. Более 10 процентов из них - для участников специальной военной операции и их детей.

"Дети, у которых были ранены родители, либо погибли, они поступают без вступительных испытаний, и это тоже происходит в пределах отдельной квоты", - сообщила Ольга Князева, ответственный секретарь приемной комиссии ДВФУ, директор департамента по работе с абитуриентами.

Много бюджетных мест выделено также для будущих педагогов, востоковедов, айтишников - это те специальности, которые наиболее востребованы в регионе.

Подать документы можно и онлайн, через портал гоуслуги. Выбрать можно сразу пять вузов. Некоторое время система будет обрабатывать заявки. И затем в личный кабинет придет уведомление о зачислении. Это удобно, не нужно никуда ехать, и занимает гораздо меньше времени.

Особенно это удобно тем, кто поступает в вуз другого региона. Окончательно определиться с выбором профессии время еще есть. Приемная кампания в большинстве вузов продлится до конца июля.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"