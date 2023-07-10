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Конкурс красоты в Нидерландах выиграл трансгендер

12:08
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Это 22-летняя модель и актриса Рикки Колле

Триумф отмечают поборники нетрадиционных ценностей в Нидерландах. Впервые в истории королевства в национальном конкурсе красоты победил трансгендер.

Самой привлекательной девушкой страны признали 22-летнюю модель и актрису Рикки Колле. Ранее она была мужчиной. Поменять пол мечтала с детства. На родине Колле пользуется популярностью, у неё десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Она представит Амстердам на конкурсе "Мисс Вселенная".

И это уже не прецедент. Первой трансгендерной участницей стала испанка Анхела Понсе ещё в 2018-м. Корона ей не досталась. Возможно, у Колле будет больше шансов, ведь в прошлом году у конкурса поменялся владелец. Компанию купил трансгендер - бывший предприниматель, а с некоторых пор предпринимательница из Таиланда.

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