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Глава Мюнхенской конференции исключил скорое вступление Украины в НАТО

09:39
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Во время боевых действий это невозможно

Вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящее время исключено. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 10 июля, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
В НАТО возник раскол по вопросу поставок Киеву запрещённого оружия

Политик указал в интервью Rheinische Post, что принятие Украины в НАТО напрямую втянуло бы альянс в боевые действия в силу положений статьи 5 Североатлантического договора.

При этом Хойсген выразил убежденность в том, что Украина должна стать и станет членом НАТО, но лишь "как только позволят обстоятельства".

Ранее в Белом доме заявили, что Украина не станет членом НАТО во время саммита альянса в Вильнюсе. Вашингтон отметил, что Киеву прежде необходимо выполнить ряд требований, необходимых для членства в военном блоке. При этом американские власти заверили, что президент США Джо Байден с радостью встретится на саммите с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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