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Мирзиеев выиграл выборы президента Узбекистана по предварительным данным ЦИК

09:58
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Голосование проводилось накануне

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одерживает победу на досрочных выборах главы государства, которые проводились в стране 9 июля. Об этом свидетельствует предварительная информация, представленная Центральной избирательной комиссией Узбекистана.
В Узбекистане проходят досрочные президентские выборы

Согласно подсчетам ЦИК, Мирзиеев набирает 87,05% голосов избирателей, явившихся на участки для голосования.

При этом кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") и первый зампред Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова получила лишь 4,43% голосов, председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов набирает 4,02%. Замыкает четверку лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев с 3,74%, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе телефонных разговоров между президентами России и Узбекистана обсуждались перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Политики затрагивали, в том числе, вопросы реализации перспективных проектов.

Также Москва и Ташкент подтверждали взаимный настрой на укрепление двусторонних отношений, а также стремление наращивать товарооборот и расширять взаимовыгодное сотрудничество.

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