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Глава ДНР: Киев и до решения США использовал кассетные боприпасы

10:17
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Они запрещены во многих странах мира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли кассетные боеприпасы и до решения Соединенных Штатов поставить такие боеприпасы Киеву. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 10 июля, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Политик подчеркнул в эфире телеканала "Россия 24", что "открыто и цинично американцы и их некоторые союзники говорят, что это нормально — применять кассетные боеприпасы".

В сложившейся ситуации в ДНР не питают никаких иллюзий и готовы применять превентивные меры, выявляя подобные боеприпасы.

Решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы было официально озвучено 7 июля, хотя информация о предстоящем объявлении муссировалась на протяжении нескольких недель. По официальной версии Соединенных Штатов, эта мера продиктована необходимостью поддержать Украину, пока ее западные союзники наращивают производство обычных боеприпасов.

При этом Вашингтон уверяет, что получил от Киева гарантии неприменения кассетных боеприпасов в жилых районов и документирования всех случаев их использования. В Пентагоне подтвердили, что понимают все гуманитарные риски, сопряженные с передачей кассетных боеприпасов украинским военным, но, тем не менее, идут на них.

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