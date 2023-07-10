Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием

Действующий президент Узбекистана победил на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с переизбранием.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер высоко ценит принципиальную линию Мирзиеева на укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества Москвы и Ташкента.

"Убедительная победа на выборах подтверждает ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке", - говорится в поздравительной телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что страны укрепят двустороннее сотрудничество и нарастят координацию в региональных и международных делах.

В заключение Путин пожелал Мирзиееву "крепкого здоровья, благополучия и успехов".

По предварительным данным ЦИК, Мирзиеев одержал победу на досрочных выборах главы Узбекистана, которые проводились в стране 9 июля. Он набрал 87,05% голосов избирателей. Его соперники - Робахон Махмудова, Улугбек Иноятов и Абдушукур Хамзаев – набрали 4,43%, 4,02% и 3,74% соответственно.

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