Это недопустимо

Нельзя подливать масло в огонь в конфликте на Украине. Такое заявление сделали в понедельник, 10 июля, в китайском Министерстве иностранных дел, комментируя решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов.

Безответственная передача кассетных бомб Соединенными Штатами Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Официальный представитель ведомства Мао Нин также указала на то, что многие страны явным образом выразили свое несогласие с решением США, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал провокационное решение Белого дома о передаче Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией. Он указал, что США приближают человечество к новой мировой войне и продолжают поднимать ставки в конфликте на Украине. По словам дипломата, Соединенные Штаты настолько одержимы идеей нанести России поражение, что не осознают тяжести поступков и лишь продлевают агонию киевского режима, а кассетные боеприпасы – "это жест отчаяния".

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