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Нарышкин: США пытаются вселить в россиян мысль о силовой борьбе с властью

11:02
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Такую задачу перед СМИ поставил Госдепартамент

Госдепартамент США фактически диктует американским средствам массовой информации, что именно они должны писать и говорить. Такое заявление сделал в понедельник, 10 июля, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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Как отметил глава СВР, Госдепартамент превратился в "смердящий полигон информационного мусора", о чем очень сожалеет российская сторона.

При этом Госдепартамент, по словам Нарышкина, поставил перед американскими СМИ задачу внедрять в сознание россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин заявил, что коллективный Запад для разрушения России развернул масштабную агрессивную информационную кампанию. Он уточнил, что в 2022 году в рамках мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений ФАДН России выявило в 16 раз больше негативных информационных поводов, чем 2021 году. Однако эта пропаганда не находит отклик в российском обществе, подчеркнул Бедкин.

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