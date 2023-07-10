Собянин: Москвичи выберут победителей премии MUF Community Awards 2023

Форум пройдет в Москве с 1 августа по 10 сентября

Открыто онлайн-голосование за лучшие проекты премии MUF Community Awards 2023. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Голосование проходит в рамках Московского урбанистического форума и присуждается людям и организациям, которые своей работой повлияли на развитие различных сфер столичной жизни", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

В этом году премия включает 14 номинаций, в том числе спортивные, социальные, культурные, образовательные и другие проекты. Номинантов отбирают представители экспертного совета, а вот кто станет победителем - решают жители города.



Сам форум пройдет в Москве с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках.

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