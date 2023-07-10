Госдеп превратился в "смердящий полигон", сообщили в СВР

Госдепартамент поставил перед американскими СМИ задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В частности, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги (AT&T, Comcast Corporation The New York Times Company и другие) рекомендации по искаженному отражению событий внутри и вокруг России.

"Госдепартамент США окончательно превратился в предсказанное Джорджем Оруэллом "министерство правды" и фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить", - говорится в заявлении СВР.

Госдеп диктует СМИ тиражировать сообщения о слабости российского государства, неизбежности поражения. На передний план должны выходить заметки об оппозиционерах, радикализирующейся молодежи, а также о том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее".

"Госдепартамент <…> превратился в смердящий полигон информационного мусора", - заключили в СВР (цитата по РИА Новости).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"