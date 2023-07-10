Госдеп превратился в "смердящий полигон", сообщили в СВР
Госдепартамент поставил перед американскими СМИ задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью.
Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
В частности, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги (AT&T, Comcast Corporation The New York Times Company и другие) рекомендации по искаженному отражению событий внутри и вокруг России.
"Госдепартамент США окончательно превратился в предсказанное Джорджем Оруэллом "министерство правды" и фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить", - говорится в заявлении СВР.
Госдеп диктует СМИ тиражировать сообщения о слабости российского государства, неизбежности поражения. На передний план должны выходить заметки об оппозиционерах, радикализирующейся молодежи, а также о том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее".
"Госдепартамент <…> превратился в смердящий полигон информационного мусора", - заключили в СВР (цитата по РИА Новости).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"