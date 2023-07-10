ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нарышкин рассказал об американских способах борьбы с Россией

10:59
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Госдеп превратился в "смердящий полигон", сообщили в СВР

Госдепартамент поставил перед американскими СМИ задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В частности, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги (AT&T, Comcast Corporation The New York Times Company и другие) рекомендации по искаженному отражению событий внутри и вокруг России.

"Госдепартамент США окончательно превратился в предсказанное Джорджем Оруэллом "министерство правды" и фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить", - говорится в заявлении СВР.

Госдеп диктует СМИ тиражировать сообщения о слабости российского государства, неизбежности поражения. На передний план должны выходить заметки об оппозиционерах, радикализирующейся молодежи, а также о том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее".

"Госдепартамент <…> превратился в смердящий полигон информационного мусора", - заключили в СВР (цитата по РИА Новости). 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США на фоне Кремля
Флаг США на фоне Кремля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.