Bild: ФРГ и США заблокируют заявку Украины на членство в НАТО

Члены альянса не спешат принимать Украину

Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал информированный источник.

Как пишет Bild, речь идет об официальной заявке украинских властей, которая может быть подана на саммите альянса в Вильнюсе, и формальностях ее рассмотрения.

Данный запрос намерены блокировать "некоторые важные страны НАТО", прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу., утверждают собеседники издания.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящее время исключено, поскольку ее принятие в НАТО напрямую втянуло бы альянс в боевые действия в силу положений статьи 5 Североатлантического договора. При этом Хойсген выразил убежденность в том, что Украина должна стать и станет членом НАТО, но лишь "как только позволят обстоятельства".

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