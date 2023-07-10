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Bild: ФРГ и США заблокируют заявку Украины на членство в НАТО

11:25
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Члены альянса не спешат принимать Украину

Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал информированный источник.
Наглое поведение украинцев стало раздражать жителей Европы

Как пишет Bild, речь идет об официальной заявке украинских властей, которая может быть подана на саммите альянса в Вильнюсе, и формальностях ее рассмотрения.

Данный запрос намерены блокировать "некоторые важные страны НАТО", прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу., утверждают собеседники издания.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящее время исключено, поскольку ее принятие в НАТО напрямую втянуло бы альянс в боевые действия в силу положений статьи 5 Североатлантического договора. При этом Хойсген выразил убежденность в том, что Украина должна стать и станет членом НАТО, но лишь "как только позволят обстоятельства".

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