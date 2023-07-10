Минздрав опроверг дефицит вакцины от менингококка

Свыше десятка случаев заболевания выявили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нет недостатка вакцины от менингококковой инфекции. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что "только что был в поликлинике", где "всего достаточно", сообщает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет. В ведомстве пояснили, что возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью — на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

С учетом этого случаи менингококковой инфекции, зарегистрированные среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, не должны беспокоить получателей посылок.

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