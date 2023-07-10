Умер мужчина, которого толкнул друг Понасенкова

Он месяц пробыл в коме

В Москве скончался 55-летний скончался Олег Дибров, пострадавший во время конфликта с другом Евгения Понасенкова (признан в России иноагентом – прим. ред.).

Мужчина умер в больнице после месяца пребывания в коме, пишет газета "Известия". Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга.

Конфликт произошел 7 июня. Понасенков шел со своим другом юристом Рамисом Зариповым по Арбату. В какой-то момент к ним пристал пьяный незнакомец и начал их оскорблять. Зарипов толкнул обидчика, тот упал и ударился головой об асфальт. Личность пострадавшего была установлена, им оказался 55-летний гендиректор юридической компании Олег Дибров.

В отношении Зарипова возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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