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На Украине начали строить завод по производству Bayraktar

12:19
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Выпуск дронов могут начать в 2025 году

Строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar началось на Украине. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
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Чиновник отметил, что "завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", хотя прежде "по нему были переговоры, потом были остановки, скандалы".

Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году, сообщает РИА Новости.

Ранее японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России, заявил, что "без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России" в российско-украинском конфликте. Он высказался против поставок Японией Украине летальных вооружений, а также призвал к скорейшему прекращению огня.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что ВСУ несут серьезные потери в личном составе и технике, за две недели контрнаступления украинской армии российские силы уничтожили 245 танков и более 675 бронемашин. При этом среди уничтоженной техники много иностранной, которая "горит за милую душу".

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