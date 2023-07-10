Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника

Однако КНР "бросает вызов безопасности НАТО"

НАТО не рассматривает Китай как противника, но видит с его стороны "вызов безопасности, ценностям и интересам" альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

Как написал политик в статье для Foreign Affairs, необходимо "четко это осознавать и не разменивать интересы в сфере безопасности на экономическую выгоду".

При этом генсек НАТО призвал КНР "использовать свое значительное влияние на Москву", чтобы завершить конфликт на Украине.

В 2022 году на саммите НАТО в Мадриде альянс принял новую стратегическую концепцию. Россия в документе названа главной угрозой безопасности. Также было заявлено, что КНР бросает вызов интересам альянса, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах.

При этом специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявлял, что политика Китая и России не представляет угрозы для какой-либо третьей стороны, Москва и Пекин всегда твердо опираются на принципы неприсоединения к блокам — "мы не стремимся к антагонизму, не предпринимаем действий против какой-либо третьей стороны".

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