ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника

12:37
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Однако КНР "бросает вызов безопасности НАТО"

НАТО не рассматривает Китай как противника, но видит с его стороны "вызов безопасности, ценностям и интересам" альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.
Китай ответил на попытки США подлить масло в огонь на Украине

Как написал политик в статье для Foreign Affairs, необходимо "четко это осознавать и не разменивать интересы в сфере безопасности на экономическую выгоду".

При этом генсек НАТО призвал КНР "использовать свое значительное влияние на Москву", чтобы завершить конфликт на Украине. 

В 2022 году на саммите НАТО в Мадриде альянс принял новую стратегическую концепцию. Россия в документе названа главной угрозой безопасности. Также было заявлено, что КНР бросает вызов интересам альянса, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах.

При этом специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявлял, что политика Китая и России не представляет угрозы для какой-либо третьей стороны, Москва и Пекин всегда твердо опираются на принципы неприсоединения к блокам — "мы не стремимся к антагонизму, не предпринимаем действий против какой-либо третьей стороны".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.