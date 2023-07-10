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Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

12:40
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Второе место у Московской области

Москва стала победителем в рейтинге министерства промышленности и торговли России по эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов в сфере промышленности за 2022 год. Итоги рейтинга презентовали на сессии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Для нас рейтинг министерства промышленности, что касается самой промышленности, самый важный. Понятно, что у нас есть общественные рейтинги, несомненно важные, основанные на опросах бизнеса, жителей и так далее. Минпромовский рейтинг - для работы, что называется. Создавался вместе с предприятиями, и, конечно, является для нас очень ценным документом, пониманием того, как мы работаем", - сказал Сергей Собянин.

Лидеры промышленности стали активно осваивать столичные площадки.

"В Москве очень качественный кадровый рынок. И чем выше технологии, чем выше производительность, тем больше играет роль уже не количество людей, а именно высокий уровень инженерной школы, технической школы. И это открывает возможности, нишу для Москвы для развития новой промышленности", - сказал мэр.

Собянин поблагодарил инвесторов, которые вкладывались в предприятия, а также инженеров и рабочих.

"В Москве уже более 700 тыс. человек заняты промышленностью. Огромный потенциал, огромный объем, огромный коллектив", - добавил Собянин.

Кубок за место в рейтинге Собянину вручили в ходе презентации.

Второе место рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах заняла Московская область, третье - Республика Башкортостан.

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