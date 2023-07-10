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Собянин, Мантуров и Фальков подписали соглашение о развитии электронной промышленности

14:48
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Российская столица обладает мощнейшим кадровым и научным потенциалом

В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка "Иннопром", которая является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой страны.

В этом году ожидается рекордное количество участников, приедут около 35 международных делегаций. На полях выставки запланировано заключение ряда важных контрактов. Так, уже подписано крупное соглашение о сотрудничестве в сфере развития электронной промышленности между Москвой, Минпромторгом и Министерством образования.

Как отметил мэр Сергей Собянин, российская столица обладает мощнейшим кадровым и научным потенциалом в данной области.

"В Москве очень качественный кадровый рынок. И чем выше технологии производства, чем выше производительность, тем больше играет роль уже не количество людей, которых, скажем, фонд заработной платы пониже и даёт прибыльность, а именно высокий уровень инженерной школы, технической школы", - отметил Собянин.

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