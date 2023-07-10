В Подмосковье пограничники изъяли у контрабандистов более 300 лап медведя

Стоимость конфискованного оценивается миллионы рублей

310 лап медведя, скелет тигра, а ещё почти две тонны краба в живом и варено-мороженом виде. И это далеко не всё. В Подмосковье пресечена попытка контрабандистов незаконно перевезти в одну из стран Ближнего Востока части тел диких животных. Общая стоимость конфискованного оценивается примерно в четыре миллиона рублей.

Свежие крабы еще шевелят клешней. Перевозили в мусорном мешке. Часть заморозили или сварили. Стоимость всей партии предварительно не менее 4 миллионов рублей. То, что обнаружили сотрудники ФСБ позже, и вовсе не имеет цены. Рога, лапы, панты в коробках и мешках. Некоторые из убитых животных занесены в Красную книгу.

Груз весит под тонну. Убито не менее 150 животных. Впрочем, у владельцев нелегальной фермы был лишь шкурный интерес. Местные жители Забайкалья наладили канал контрабандного перемещения. Перевозили товар машинами. Задержали браконьеров на одном из пропускных пунктов, документов на груз не оказалось. Аккуратно сложенные в коробках лапы и прочно упакованные рога – это, несомненно, товар, подготовленный на продажу. Его собирались отправить в одну из азиатских стран. Предположительно, в Китай, Японию или Корею. Там любители экзотики готовы платить большие деньги.

"Из костей тигра делаются самые крутые лекарства для восстановления костей, для лечения костных болезней. В традиционной китайской медицине рог насорога считается очень мощным средством для поднятия силы мужской особенно. Все это невероятно ценные ингредиенты, которые входят в разные лекарственные составы традиционной китайской медицины. Лапы медведя используются в кулинарии и это считается изысканное блюдо", - пояснил китаевед Бронислав Виногородский.

Еще два года назад власти Поднебесной ввели запрет на охоту и употребление в пищу мяса диких животных. Связано это было с эпидемией коронавируса. Между тем, деликатесы лишь поднялись в цене. Поэтому охотники взялись за ружье. В отношении задержанных браконьеров принимается процессуальное решение о привлечении их к уголовной ответственности по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных".

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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