ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Музее Победы прошел урок "Боевая слава" для детей из новых регионов

15:07
  • понедельник
  • 10 июля 2023

На экскурсию приехали более 40 детей

В Музее Победы на Поклонной горе прошёл урок "Боевая слава" для детей из новых регионов. Мастер-класс провёл победитель первого сезона конкурса "Лидеры России", член клуба "Эльбрус", соавтор проекта "Боевая Слава" Дмитрий Юрьев.

На экскурсию приехали более 40 детей, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения для беженцев. Вначале они ознакомились с экспозицией музея, а потом им рассказали, как можно узнать историю своих предков — героев Великой Отечественной войны.

Это уже второй такой урок. Организаторы отмечают, что видят большой интерес у детей к мастер-классу и хотят сделать такие мероприятия доброй традицией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Урок "Боевая слава" в Музее Победы
Урок "Боевая слава" в Музее Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.