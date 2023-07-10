В Музее Победы прошел урок "Боевая слава" для детей из новых регионов

На экскурсию приехали более 40 детей

В Музее Победы на Поклонной горе прошёл урок "Боевая слава" для детей из новых регионов. Мастер-класс провёл победитель первого сезона конкурса "Лидеры России", член клуба "Эльбрус", соавтор проекта "Боевая Слава" Дмитрий Юрьев.

На экскурсию приехали более 40 детей, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения для беженцев. Вначале они ознакомились с экспозицией музея, а потом им рассказали, как можно узнать историю своих предков — героев Великой Отечественной войны.

Это уже второй такой урок. Организаторы отмечают, что видят большой интерес у детей к мастер-классу и хотят сделать такие мероприятия доброй традицией.

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