На Ленинском проспекте в Москве продолжается благоустройство

На пешеходных переходах появится контрастный свет

На Ленинском проспекте стартовал третий этап благоустройства. Активные работы сейчас идут от Университетского проспекта до улицы Кравченко.

Здесь уберут под землю провода. Чтобы исключить подтопления, отремонтируют существующие и проложат дополнительные водосточные сети. Установят современное освещение, а, чтобы снизить вероятность ДТП, на пешеходных переходах будет контрастный свет, так человек на зебре хорошо заметен. Территорию озеленят, а ещё обновят тротуары.

"Мы в ряде мест отошли от плитки, то есть вы увидите огромные широкие тротуары, выполненные из асфальта, где удобно гулять, где расположатся кафе летние, будут зоны отдыха, то, что связано с комфортом, то, что связано с восприятием Ленинского проспекта", - рассказал Игорь Шарафетдинов, директор ГКУ "УКРиС" Департамента капитального ремонта Москвы.

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