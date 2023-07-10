На ВДНХ продолжается реставрация павильона №67

Павильон известен под названиями "Карелия" и "Советская печать"

Реставрация павильона "Карелия" (также известен как "Советская печать") еще в самом начале - идут демонтажные работы, расчистка, вычинка. Но уже есть первые находки и открытия.

"Мы нашли полы. Это исторические полы 54-го года, это метлахская плитка, они были скрыты поздними наслоениями. Была версия, что они утрачены, но в процессе работ их обнаружили, над ними сейчас ведутся реставрационные работы, в частности, сейчас они расчищаются", - рассказал архитектор, реставратор Александр Свиридов.

Это единственный на ВДНХ павильон, украшенный деревянной скульптурой. И один из трёх - с богатейшей деревянной резьбой. Всё так и задумывалось. Назывался павильон изначально "Карелия". Строили его в середине пятидесятых годов прошлого века для того, чтобы всей стране демонстрировать успехи и достижения Карело-Финской ССР. И архитектор оказался человеком неслучайным.

"В пятидесятом году был проведен всесоюзный архитектурный конкурс, и победителем данного конкурса стал юный архитектор из Петрозаводска Фарид Рехмуков, вот по его проекту собственно далее и реализовывался данный павильон", - пояснил Александр Тарасов, заместитель генерального директора ВДНХ.

И в отделке неслучайно использовали природные материалы из Карелии. Портик на шести колоннах, облицованных натуральным камнем - это Шокшинский малиновый кварцит. Месторождение разрабатывалось еще с восемнадцатого века. Уникальный камень из него использовали не только при строительстве на ВДНХ, но и на Мавзолее Ленина, Могиле Неизвестного Солдата. А всё, чем гордились в Карелии - лесная промышленность, сельское хозяйство, рыбоводство и животноводство - решили увековечить благодаря красивейшей деревянной резьбе на фронтоне. Павильон потом, правда, переименовали - он стал называться "Советская печать". И до последнего времени использовался как выставочный. В феврале этого года его закрыли на реставрацию. Первую серьезную за все годы.

"Присутствуют как биологические заражения, так и дефекты, утраты, сколы, трещины, которые будут докомпоновываться, трещины будут соответственно обрабатываться, заполняться современными растворами, но всё в соответствии с методикой реставрации", - сообщил Александр Свиридов.

Работы с деревом всегда - одни из самых сложных. Замена утрат будет деликатной - обязательно из той же породы деревьев, а это карельская береза, лиственница. Планируют, что реставрация павильона "Карелия" продлится чуть больше года. А кроме того, на ВДНХ объявили для всех желающих архитектурный конкурс "Золотой колос" - предлагают разработать проекты пяти въездных групп, ждут предложений, как их обыграть арками, озеленением и сделать оригинальными и узнаваемыми.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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