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Укравшего в метро Москвы телефон вычислили по камерам видеонаблюдения

15:08
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Заведено уголовное дело

Поездка по цене смартфона! Полиция задержала 49-летнего приезжего из Брянска, который украл гаджет у пассажирки в поезде на БКЛ.

Москвичка ехала от станции "Хорошевская" до "Аминьевской". И смотрела видео по мобильному. Да так увлеченно, что не заметила, как мужчина, сидевший рядом, вытащил у неё из заднего кармана джинсов второй телефон.

Причём, проделал всё весьма профессионально. Не привлекая внимания. Потом спокойно положил добычу в рюкзак и вышел. По камерам видеонаблюдения полиция нашла вора быстро. Он успел доехать до "Кунцевской". И даже продать смартфон. Ущерб составил 57 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.

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