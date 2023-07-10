"Давно не виделись": Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином

Путин передал устное послание

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Встреча проходит в Доме народных собраний Китая в закрытом формате. Российскую парламентскую делегацию пригласил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.

"Давно не виделись", - сказала Матвиенко Си Цзиньпину (цитата по "Звезде").

Кроме того, Матвиенко передала председателю КНР устное послание от президента России Владимира Путина. российский лидер передал китайскому коллеге теплое приветствие и наилучшие пожелания, передает RT.

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