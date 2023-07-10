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Швеция сочла свое членство в НАТО решенным вопросом

12:59
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Однако сроки неясны

Членство Швеции в НАТО — дело решенное и является лишь вопросом времени. Такое заявление сделал в понедельник, 10 июля, шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.
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По утверждению политика, никто не ставит под вопрос то, что Швеция сделала все, что от нее ожидалось в соответствии с мадридским меморандумом, сообщает ТАСС.

Власти Турции продолжат придерживаться жесткой позиции относительно членства Швеции в НАТО, пока Стокгольм не решится предпринять шаги по реализации уже достигнутых договоренностей с Анкарой. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе очередного интервью заявил, что после поддержки акций террористов действия Швеции по вступлению страны в НАТО бесполезны.

При этом формальная процедура принятия нового члена НАТО требует согласия всех уже действующих участников военного блока. Финляндия, начавшая процесс присоединения к альянсу одновременно со Швецией — в мае 2022 года — уже стала членом НАТО.

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