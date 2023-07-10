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ФРГ отказала Киеву в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus

13:20
  • понедельник
  • 10 июля 2023

При этом Берлин продолжает поддержку Украины

Германия намерена объявить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе о новых поставках оружия Киеву, но речь о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus не идет. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал источник в германском кабмине.
Киев 9 июля пытался ударить ракетами по трем российским регионам

По его словам, в отношении Taurus "нечего сообщить нового", сообщает ТАСС.

В мае министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров нужны Киеву прямо сейчас. По словам политика, если бундесвер не может поставить такое оружие, правительство Германии должно поручить промышленности произвести это вооружение.

Украинские власти неоднократно высказывали недовольством тем, что Запад предоставляет слишком мало военной помощи и делает это слишком медленно, по мнению Киева. В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц напоминал, что военное оборудование и оружие нельзя купить, как автомобиль в салоне, а те, кто думают иначе, сильно ошибаются.

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Крылатые ракеты Taurus
Крылатые ракеты Taurus
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