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ФСБ задержала организаторов незаконной миграции украинцев

13:18
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Возбуждено дело

Федеральная служба (ФСБ) задержала руководителей частной клиники, организовавших миграцию украинцев в Москве и Подмосковье.

По данным спецслужбы, сотрудники клиники выдали справки с несуществующими диагнозами более 150 украинцам. Получив бумаги, граждане соседнего государства приехали в медучреждения Московской области для обследования. При этом граждане Украины никаких заболеваний не имели и проходить лечение не собирались.

На основании справок они незаконно прибыли в Россию и встали на миграционный учет в Московском регионе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Сколько человек задержано, не уточняется.

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