Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным

Она произошла 29 июня

Российский лидер Владимир Путин встречался с главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным в Кремле 29 июня. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подтвердил факт встречи президента с Пригожиным через пять дней после попытки мятежа, которую предпринял глава "Вагнера". Всего на нее были приглашены 35 человек — "всех командиров отрядов и руководство компании".

Встреча длилась около трех часов, на ней "президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня", а также "выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения". При этом командиры "Вагнера" заверили Путина в том, что они его сторонники, сообщает РИА Новости.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. Часть бойцов ЧВК захватила Ростов-на-Дону, другая группа выдвинулась в сторону Москвы. Вечером 24 июля колонны "Вагнера" развернулись, Пригожин заявил об отказе от собственных намерений. В Кремле рассказали, что Пригожина дадут "уйти в Белоруссию".

Владимир Путин подчеркивал, что российское общество единым фронтом выступило против попытки вооруженного мятежа. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги и все общество в целом продемонстрировало наглядно.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что не видит рисков от нахождения бойцов ЧВК на территории Белоруссии. Их опыт может быть использован для обороны республики.

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