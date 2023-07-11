В Москве открылась выставка о шахматах "e2-e4"

Гости увидят уникальные экспонаты

Узнать всё о самой популярной в мире настольной игре можно, посетив выставку шахмат "e2-e4", которая открылась в Москве.

Гости увидят уникальные экспонаты из собрания Музея современной истории России - игровые наборы, созданные в единственном экземпляре лучшими мастерами.

В качестве фигур выступают воины разных армий и эпох, животные и сооружения. А выполнены они из металла, камня, серебра и кости. Также на экспозиции представлены фотографии, документы и личные вещи известных шахматистов.

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