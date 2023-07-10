Глава Удмуртии Бречалов доложил Путину о ситуации в регионе

В республике один из самых низких показателей безработицы в стране

Поддержку участников СВО и их семей обсудили сегодня Владимир Путин и глава Удмуртии Александр Бречалов. Президент провёл рабочую встречу в Кремле.

По словам Бречалова, особое внимание в республике уделяют медицинскому обслуживанию и реабилитации военных. Он рассказал и о социальной сфере. В Удмутрии один из самых низких показателей безработицы в стране. Средняя зарплата приближается к 45 тысячам рублей. Активно строится жильё и объекты образования.

Бречалов: Я считаю, что мы за пятилетку сделали просто огромный рывок: мы 54 детских сада построили.

Путин: Здорово, но пока проблема не решена.

Бречалов: Проблема есть. Очередность есть, как и по школам, и это мы тоже видим. Нас поддерживает правительство в этом вопросе, я думаю, что мы сохраним такие же темпы строительства.

Путин: Обязательно нужно сохранить. Почему на это обратил внимание? Потому что, к сожалению, за предыдущие годы строительство тоже немножко "присело".

Бречалов: Хорошо, я вас услышал, будем стремиться исправить ситуацию.

Путин: За счет того, что есть ресурсы и по дошкольным учреждениям, на стройку в целом – у нас же раскручена стройка очень хорошо.

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