Россия ждет разъяснения от Турции по передаче Украине боевиков "Азова"

Анкара нарушила договоренности

Россия рассчитывает получить от Турции разъяснение по поводу передачи Киеву главарей группировки "Азов" (запрещенное в России украинское националистическое формирование, признано террористической организацией – прим. ред.).

Об этом в понедельник, 10 июля, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшихся договоренностей <…> мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание", - сказал представитель Кремля.

При этом Россия намерена продолжать диалог с Турцией. В Кремле выразили надежду, что отношения Анкары и Киева не будут направлены против Москвы.

"У Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной <…> мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", - сказал Песков журналистам.

На проект создания газового хаба в Турции произошедшая с азовцами ситуация не повлияет, заверили в Кремле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова". За день до этого украинский лидер провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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