Кремль отверг угрозу финансовой стабильности России

Песков прокомментировал колебания курса рубля
В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам спикера Кремля, ситуация, напротив, "лучше, чем это можно было бы спрогнозировать".
Комментируя волатильность рубля, Песков отметил, что "такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности", сообщает РИА Новости.
Ранее первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что переход бюджета из профицитного состояния в дефицитное свидетельствует о росте импорта и, как следствие, спроса на валюту. Повышенный спрос на валюту при увеличении импорта оказывает влияние на курс рубля, поэтому более сбалансированный бюджет помог бы стабилизировать национальную валюту.