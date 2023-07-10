ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отверг угрозу финансовой стабильности России

13:59
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Песков прокомментировал колебания курса рубля

В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономический рост: главное из встречи Путина с Мишустиным
Путин обсудил с Мишустиным экономику, нацпроекты и повышение доходов граждан

По словам спикера Кремля, ситуация, напротив, "лучше, чем это можно было бы спрогнозировать".

Комментируя волатильность рубля, Песков отметил, что "такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности", сообщает РИА Новости.

Ранее первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что переход бюджета из профицитного состояния в дефицитное свидетельствует о росте импорта и, как следствие, спроса на валюту. Повышенный спрос на валюту при увеличении импорта оказывает влияние на курс рубля, поэтому более сбалансированный бюджет помог бы стабилизировать национальную валюту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Рубли
Рубли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.