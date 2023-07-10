Украинские раскольники захватили Преображенский собор Белой Церкви

Киевские власти игнорируют призывы прихожан

Украинские раскольники сегодня захватили Преображенский собор Белой Церкви в Киевской области. Радикалы прорвались на территорию храма, достали кувалды и начали выламывать двери.

Один из священников заперся внутри и пытался прогнать экстремистов с помощью огнетушителя. В итоге раскольники всё же проникли в церковь, применили перцовые баллоны, после чего заблокировали доступ для прихожан.

За последний год произошли десятки случаев варварских захватов храмов канонической православной церкви Украины. Киевские власти игнорируют призывы прихожан и всячески поощряют законопроекты, которые позволяют передавать территории и храмы раскольнической ПЦУ.

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