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Украинские раскольники захватили Преображенский собор Белой Церкви

14:47
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Киевские власти игнорируют призывы прихожан

Украинские раскольники сегодня захватили Преображенский собор Белой Церкви в Киевской области. Радикалы прорвались на территорию храма, достали кувалды и начали выламывать двери.

Один из священников заперся внутри и пытался прогнать экстремистов с помощью огнетушителя. В итоге раскольники всё же проникли в церковь, применили перцовые баллоны, после чего заблокировали доступ для прихожан.

За последний год произошли десятки случаев варварских захватов храмов канонической православной церкви Украины. Киевские власти игнорируют призывы прихожан и всячески поощряют законопроекты, которые позволяют передавать территории и храмы раскольнической ПЦУ.

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