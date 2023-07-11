Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Меркурий переезжает в знак Льва

Овны

Время смены ориентиров: вчера знак поменял Марс, а сегодня - Меркурий. Все меняется, и ваши планы и интересы тоже – до 29 июля вас ждет идеальное время для отпуска.

Тельцы

Зовите гостей, звоните родственникам – наступает время налаживания контактов с семьей. В вашем доме скоро будут звучать голоса людей, по которым вы соскучились.

Близнецы

Ваша главная планета Меркурий переезжает сегодня в знак Льва. До 29 июля готовьтесь много ездить, перемещаться, говорить по телефону и переписываться в мессенджерах.

Раки

Готовьтесь принимать деньги! Скоро вам выплатят то, что должны. Либо принесут доход проекты, связанные с развлечениями, детьми, спортом, творчеством, красотой.

Львы

Молчать не получится: в ваш знак пришел Меркурий, который известен своей разговорчивостью и быстротой реакции. До 29 июля успейте сказать все самое важное!

Девы

Пока Марс обживается в вашем знаке, главная планета Дев Меркурий стала чуть ближе – заняла соседний знак. Это поможет вам в делах, требующих тишины и секретности.

Весы

Вы соскучились по общению: вам хочется кому-то позвонить, написать, узнать новости. Встречайтесь с друзьями, развлекайтесь, постите селфи в социальных сетях – сегодня можно!

Скорпионы

Вам интересна сейчас карьера, устройство на работу или развитие своего бизнеса? Если да, Меркурий советует вам не молчать – говорите и пишите о себе, не стесняйтесь!

Стрельцы

Переход Меркурия в знак Льва добавляет вам любопытства и удачливости. Вы будете успешны в учебе, путешествиях, новых начинаниях, а также сможете вдоволь повеселиться.

Козероги

Вам пойдет на пользу общение с психологами, а также с родителями, бабушками и дедушками. У вас есть примерно две недели, чтобы найти ответы на свои вопросы.

Водолеи

Ваши чувство юмора и хорошее настроение будет покорять собеседников. Знакомьтесь, назначайте свидания, а если состоите в отношениях – смешите почаще свою половинку!

Рыбы

Звезды призывают вас задуматься о здоровье и записаться к нужным специалистам. Пришло время потратить усилия и деньги на свое оздоровление – это лучшая инвестиция.

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