Будущие контрактники назвали патриотизм причиной, по которой они идут в зону СВО

"Родине нужны такие люди"

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, рассказали, что патриотизм стал причиной, по которой они отправляются в зону СВО.

"Я патриот своей Родины. Я уже еду не первый раз, я ездил в 2014 году, контракт был и в том году, и вот сейчас еще. Родине нужны такие люди, как я, патриоты. У меня там друзья, очень много народа участвует в СВО, освобождает от фашистов", - заявил он.

Другой мужчина рассказал о своей любви к Родине о желании ее защитить. Он рассказал, что два его деда воевали в годы ВОВ. Другой будущий военный также назвал патриотизм причиной, по которой он отправляется участвовать в СВО.

"У меня патриотические взгляды и очень много друзей там, поэтому решил отправиться в зону СВО. Было немного тяжеловато, но я смог свою семью к этому подготовить. Когда уходил, уже нормально вроде относились. Срочную службу отслужил", - сказал мужчина.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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