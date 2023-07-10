На территории индустриального парка "Руднево" появится новый авиазавод

Соответствующее соглашение было подписано в понедельник

Новый авиазавод будет создан на территории индустриального парка "Руднёво" в Москве. В частности, там будут заниматься производством комплектующих для среднемагистрального самолёта нового поколения МС-21. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства России Денис Мантуров и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Также на выставке презентовали итоги рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Москва заняла первое место. Оценивались высокие темпы роста инвестиций. Промышленный потенциал. Создание качественной инфраструктуры для развития промышленности. А также адресная и эффективная поддержка региональных властей. В прошлом году столичное правительство приняло 80 мер поддержки бизнеса.

"Можно, конечно, соревноваться, в Москве 80 мер, в Московской области 75, там в федеральных еще больше, а в том, что бизнес увидел, что мы его не бросаем, мы его не бросаем, мы будем идти с ним до конца, это был, пожалуй, самый важный сигнал, который дал возможность бизнесу поверить в завтрашний день, несмотря на все сложности и это, пожалуй, психологически самое главное было", - отметил Собянин.

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