Политолог Матюсова: ДЭГ - возможность проголосовать для тех, кто не может прийти на избирательный участок

Сейчас везде идет цифровизация

Политолог Анастасия Матюсова отметила в разговоре с журналистами, что технология дистанционного электронного голосования себя оправдала.

"Она дает возможность голосовать тем, кто не может посетить избирательный участок по каким-то причинам. Поэтому, чем больше технология будет применяться, тем больше людей проголосует", - уточнила эксперт.

По ее словам, сейчас везде идет цифровизация. Именно под ее влиянием развивается и формат электронного голосования.

Как добавила Матюсова, с помощью ДЭГ будет обеспечена и высокая явка на выборах.

"Это выборы мэра Москвы, и, конечно, у людей высокий спрос на такие выборы", - резюмировала политолог.

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