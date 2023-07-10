В России вдвое нарастили выпуск Су-30, Су-34 и Су-35 для армии

Об этом рассказали в "Ростехе"

"Ростех" вдвое нарастил выпуск боевых самолетов Су-30, Су-34 и Су-35 для поставок Министерству обороны России. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

Он подчеркнул, что в компании готовы и дальше наращивать объемы — "все будет зависеть от того, что нам будет заказывать Министерство обороны".

Артяков также отметил, что предприятия "Ростеха" выполняют гособоронзаказ в полном объеме, по некоторым позициям поставки идут с опережением не только по срокам, но и по количеству, сообщает "Интерфакс".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что наша страна существенно нарастила темпы поставок техники в Вооруженные силы. Политик также предложил рассмотреть возможность передавать в зону СВО технику, которую конфискуют у контрабандистов и браконьеров. Он выступил за принятие мер по оперативной передаче конфискованной технике участникам спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Он отметил, что продукция корпорации "Алмаз-Антей" демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.

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