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Си Цзиньпин назвал основу развития российско-китайских отношений

14:37
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Лидер КНР принял спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко

Развитие связей между Китаем и Россией является их стратегическим выбором. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Пекине.
"Давно не виделись": Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином

Китайский лидер подчеркнул, что эти отношения основаны на коренных интересах двух стран и народов, а благодаря совместным усилиям постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития.

Си Цзиньпин также подтвердил готовность совместно с Россией способствовать построению процветающего, стабильного и справедливого мира, сообщает ТАСС.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов встретился в Пекине с главой Минобороны КНР Ли Шанфу. Стороны обменялись мнениями касательно дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в военно-морской области, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ли Шанфу заявлял, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между военными двух стран будут продолжать углубляться и укрепляться, будут непрерывно развиваться и выходить на новый уровень.

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