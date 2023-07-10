Система ПВО перехватила пять выпущенных ВСУ ракет ЗРК С-200

Уничтожены восемь беспилотников

Вооруженные силы (ВС) России перехватили пять выпущенных Украиной управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Запорожской областью, Донецкой и Луганской народными республиками.

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