ВС России уничтожили склад боеприпасов боевиков в районе Торецка

Министерство обороны России в ходе брифинга в понедельник сообщило о новых потерях ВСУ в зоне спецоперации.

Так, на купянском направлении за сутки уничтожено более 65 украинских военнослужащих, на донецком направлении - до 275 военнослужащих, на краснолиманском - до 85, на южнодонецком и запорожском - до 150.

Также стало известно что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Торецка в ДНР, пункт управления 47-й мехбригады ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, российские войска отразили атаки радикалов в районах Ровнополя в ДНР и Работино Запорожской области.

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